CdS – Brahim vuole restare al Milan: c’è la valutazione del Real Madrid per il suo acquisto

“Pressing Milan sul Real per Brahim Diaz. Il giocatore vuole restare“: questa l’estrema sintesi in un titolo del Corriere dello Sport alla questione permanenza di Brahim Diaz al Milan. È bastato poco tempo per far sbocciare l’amore tra le due parti, e ora si punta al rinnovo del prestito in vista del riscatto o acquisto immediato: prezzo fissato a 25 milioni di euro.

L’idea per arrivare a riscattare il classe ’99 è molto semplice: partecipare alla prossima Champions League. Lo spagnolo pare le idee chiare: Brahim vuole restare a Milano, e dunque sono previsti a breve degli incontri con i dirigenti del Real per provare a trattare.