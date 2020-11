Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic:

“I veri campioni non hanno età. Lo sono sempre. Giocherà ancora a lungo. Si parla di rinnovo? È giusto, uno più bravo di lui non lo trovi. Lui fa i fatti, le chiacchiere le porta via il vento”.