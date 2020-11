Braida: “Sarà una sfida meravigliosa; Gattuso ha una cosa da dimostrare”

Intervenuto a Radio KissKiss, Braida ha presentato la sfida tra Napoli e Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

BRAIDA: “IBRA E GATTUSO DUE GIGANTI”

Ecco le parole di Braida, rilasciate a Radio Kiss Kiss per presentare la sfida del San Paolo tra Milan e Napoli:

“Sarà una sfida meravigliosa, tra due giganti come Gattuso e Ibrahimovic; conoscendo Gattuso, vorrà dimostrare ai rossoneri di essersi sbagliati ad averlo mandato via. Spero possa essere una partita molto bella, me la godrò da tifoso del Milan ed estimatore di Gattuso“.