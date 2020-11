Per la finestra di calciomercato invernale il Milan sta continuando a monitorare il calciatore dell’OL Florian Thauvin. I rossoneri continuano ad essere la prima scelta per il francese che è in scadenza a fine stagione. La cifra richiesta potrebbe essere compresa tra i 3 e i 4 milioni di indennizzo. Nelle ultime settimane però, come riportato da TMW, il Siviglia si sarebbe inserito con forza nella trattativa. La decisione finale è attesa a breve.