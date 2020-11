Dalla Spagna, Maldini in cerca di un giovane vice-Ibra per gennaio: pronta l’offerta per Supryaga

Non è una novità vedere il Milan attivo sul mercato per profili giovani con la quale rinforzare la rosa: di fatto, è la quarta squadra più giovane tra tutte le partecipanti ai top 5 campionati europei. E tra le tante promesse che la dirigenza sta monitorando, in vari ruoli come la difesa, un occhio viene tenuto sempre fisso sui bomber del futuro.

Ed ecco che, dalla Spagna, precisamente dai colleghi di todofichajes.com, spunta anche il nome di un nuovo attaccante, un possibile vice-Ibrahimovic, cercato in Italia la scorsa estate già dal Bologna: parliamo del centravanti Vladyslav Supryaga, in forze alla Dynamo Kiev, e attuale campione del mondo under 20.

Il giovane ucraino avrebbe stregato Paolo Maldini già da molto tempo, e il dt rossonero vorrebbe assicurarsi il ragazzo già per il prossimo gennaio. Finora, però, i rossoneri non si sono spinti oltre i 7 milioni d’offerta, mentre gli ucraini ne chiedono più del doppio. La soluzione trovata da Maldini potrebbe essere l’inserimento di molti bonus e qualche clausola sulla rivendita.