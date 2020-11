TS – Il Diavolo punta un vice Ibra per gennaio: Giroud il primo nome sulla lista, seguono altri tre profili

C’è stato chi, prima della scadenza della scorsa sessione estiva di calciomercato, credeva che al Milan servisse un altro centravanti a prender le parti di vice Ibrahimovic. Alla fine, i rossoneri hanno optato per non affondare il colpo per un attaccante e affidarsi a Rebic, Leao o a Lorenzo Colombo. Ma, come riferisce il quotidiano Tuttosport quest’oggi, nel prossimo gennaio la dirigenza del Diavolo potrebbe regalare a Pioli una nuova prima punta di ruolo.

Ora, la difficoltà sta nel trovare effettivamente un giocatore disposto ad accettare di essere l’alternativa di uno straordinario Ibracadabra, imprescindibile punta di diamante dell’undici titolare. Il primo nome della lista, riflettendo in tal senso, è quello di Olivier Giroud: il francese vuole lasciare il Chelsea e durante il mercato invernale i suoi agenti lo proporranno sicuramente anche in Italia, dove molti club come Inter e Juventus e Lazio, hanno già manifestato molto interesse.

Altri profili che potrebbero esser analizzati e tenuti in conto sono quelli di Luka Jovic e Mariano Diaz, esuberi anche loro ma del Real Madrid e già da tempo accostati al Milan. Nei giorni scorsi è anche trapelato il nome di Mario Mandzukic, attualmente svincolato, anche se non sembra che il suo procuratore abbia ricevuto telefonate dal Milan.