Caos tamponi: al consiglio di Lega odierno spunta l’ipotesi

Il caos tamponi fa preoccupare i club di Serie A. Si valuta un sistema di tamponi centralizzati.

L’ipotesi

Preoccupazione crescente tra i club di Serie A sulla vicenda dei tamponi. La Gazzetta dello Sport scrive della Lazio, che sta vivendo in prima persona una situazione di imprevedibilità attorno ai suoi giocatori. I tamponi sono variabili e c’è un problema di comunicazione con le autorità sanitarie. Un sistema calcio che ha subito tante perdite e che rischia di finire in cattiva luce. Nel consiglio di Lega oggi si deciderà come agire. Sempre la rosea scrive che: “verrà valutata l’adozione di un nuovo protocollo per la Serie A, con un primo punto fondamentale: un sistema centralizzato per i tamponi”. Un laboratorio unico per tutte le squadre, metodo già utilizzato dall’UEFA. Ci sono di mezzo ingenti costi da sostenere, ma garantirebbe efficacia nei risultati.