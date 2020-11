Capello al Corriere: “Napoli e Milan da scudetto: vi spiego la mia”

Fabio Capello ha parlato ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” di Napoli-Milan, in programma domenica al San Paolo: “Sarà una grande partite tra due squadre che hanno un’identità precisa, anche se diversa. Giocano bene entrambe, a loro modo. Penso sarà una partita aperta a tanti risultati. Sono felice del fatto che entrambe hanno dato qualcosa alla serie A. Gattuso ha risollevato gli azzurri con carattere e idee. I rossoneri giocano bene ed hanno un Ibra devastante. Scudetto? Entrambe sono in corsa, daranno fastidio a Juve e Inter, per queste due non sarà facile“.