Castillejo a SportMediaset: “Vogliamo l’Europa League. Scudetto? Non è il nostro obiettivo”

Samuel Castillejo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sue parole:

Sulla concorrenza: “Se giochi nel Milan c’è sempre tanta concorrenza e tanti giocatori forti ma giochiamo ogni tre giorni dall’anno scorso”

Sul momento del Milan: “I numeri e le statistiche parlano da sole. Abbiamo fatto più punti di tutti nel 2020”

Sullo Scudetto: “Non saremo arrabbiati in caso di non vittoria. Lo saremo se non raggiungessimo i nostri obiettivi”

Su Ibra: “Zlatan ci da tanto sia dentro che fuori dal campo. Ci mancherà ma ci sono tanti giocatori forti che possono giocare al suo posto: siamo tranquilli”

Sul Lille e sull’Europa League: “Partita difficile, sono forti e l’hanno dimostrato. Dobbiamo andare la con la mentalità di vincere e dimostrare che vogliamo vincere l’Europa League”