Buone notizie per mister Stefano Pioli in vista del match di domani sera contro il Lille, valido per l’Europa League: l’attaccante spagnolo Samu Castillejo è stato pienamente recuperato e sarà a disposizione dell’allenatore per la gara. L’esterno aveva saltato la trasferta contro l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.