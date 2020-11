CdS – Con Ibrahimovic ai box sarà Rebic a guidare l’attacco rossonero

Stasera il Milan sarà impegnato nell’importante match di Europa League contro il Lille, dopo la brutta sconfitta interna subita proprio contro i francesi nella scorsa giornata europea.

Zlatan Ibrahimovic, dopo l’infortunio rimediato a Napoli, non sarà della gara: per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri affideranno ad Ante Rebic il compito di guidare il reparto offensivo, con il croato rientrato da poco dopo il brutto infortunio subito al gomito e per questo ancora non al top della forma.

Pioli si aspetta tanto dal suo attaccante, che nella seconda parte della scorsa stagione era diventato, grazie ai suoi gol e assist, un elemento imprescindibile della rosa.