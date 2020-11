CdS – Mercato: a gennaio la dirigenza è pronta a premiare la capolista. Due i principali obiettivi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le intenzioni del Milan per il prossimo mercato, proponendo esplicitamente due nomi.

Mercato, Simakan e Kabak per dar man forte in difesa

“Il primo posto in classifica sarà un incentivo per la proprietà e la dirigenza di investire sul mercato”

Così Il Corriere dello Sport riassume il rapporto esistente in casa Milan tra primo posto e il prossimo calciomercato.

Prima di tutto i rossoneri puntano a non lasciarsi sfuggire due punte di diamante; pronti così i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu.

Ma non solo; la dirigenza punta infatti a fornire rinforzi, soprattutto in un settore dove Pioli, almeno in questa prima parte di stagione, non ha potuto usufruire di molte alternative: la difesa.

Il primo nome sembra essere quello di Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04; l’ultima offerta mossa dai rossoneri sullo scadere dello soccorso calciomercato non è andata a buon fine, ma il Club milanese ha intenzione di ritentare, stavolta con un’offerta che va dai 15 ai 20 milioni.

Il secondo difensore nel mirino di Maldini sarebbe poi Mohamed Simakan, calciatore francese dello Strasburgo.

Piccolo riferimento anche al centrocampo, dove i rossoneri starebbero pensando a Luka Susic, giovanissimo (classe 2002) giocatore croato.