CdS – Osimhen si allontana dal match contro il Milan

Oggi inizia la settimana che porterà al big match di domenica sera al San Paolo di Napoli tra i partenopei dell’ ex rossonero Gattuso e il Milan. Ancora qualche giorno e i rispettivi allenatori potranno avere le intere rose a disposizione con il rientro dei nazionali. Proprio gli incontri delle nazionali rischiano di privare questa partita di un grande protagonista. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà difficile vedere in campo Victor Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano romano, prova a fare il punto sulle condizioni dell’ attaccante nigeriano in vista della sfida ai rossoneri. Nonostante non siano state riscontrate fratture, il problema alla spalla induce alla cautela. “Bisognerà aver percezione diretta del dolore che Osimhen avvertirà quando atterrerà in Italia” queste le parole utilizzate dal Corriere dello Sport. Conclude con un’ ipotesi netta: “le prime sensazioni inducono a sospettare che sia difficile, quasi impossibile per lui, andare incontro al Milan. Il resto verrà valutato non prima della visita di controllo a cui verrà sottoposto”.