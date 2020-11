CF – Il Milan costituisce una newco per l’ acquisto di Casa Milan

Importanti operazione di “mercato” in vista per il Milan. Come si apprende da Calcio e Finanza, la società Milan targata Elliot, starebbe per acquistare l’ immobile di via Aldo Rossi, sede ufficiale dell’ Ac Milan da circa 6 anni. Questa operazione sarebbe perfettamente in linea con le strategie societarie che oltre alla razionalizzazione dei costi, punta a investimenti che andrebbero ad aumentare il patrimonio del club. Con l’ acquisizione di Casa Milan, diventerebbero di proprietà dell’ Ac Milan non soltanto gli uffici centrali della società ma anche store ufficiale, la biglietteria, il ristorante aperto al pubblico e il Museo “Mondo Milan”.

Ma veniamo ai dettagli. Secondo Calcio e Finanza a inizio novembre il Milan ha costituito la newco “Casa Milan srl” destinata a rilevare l’immobile da Vittoria Assicurazioni, che è l’attuale proprietario dell’edificio in cui è ospitata Casa Milan. Infatti, in base agli accordi in essere con Vittoria Assicurazioni, il Milan può esercitare un’ opzione d’ acquisto sull’ immobile di Via Aldo Rossi entro il 31/12/2020. La nuova società “Casa Milan srl” è pronta ad esercitare questa opzione finalizzata all’ acquisizione dell’ intero immobile.

L’ acquisto di Casa Milan porterebbe un risparmio a bilancio sull’ elevato costo d’ affitto (poco più di 2 milioni l’ anno) con il vantaggio di patrimonializzare la società attraverso l’investimento immobiliare.