CM.com – Il rinnovo di Donnarumma ora è più vicino: Maldini potrebbe accontentare Raiola

Quello dei rinnovi è un tema sempre più caldo in queste settimane in casa Milan e se la situazione Calhanoglu sembra complicarsi ogni giorno di più, arrivano invece buone notizie sul fronte Donnarumma.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il rinnovo del portiere della Nazionale sarebbe infatti sempre più vicino, con la dirigenza rossonera intenzionata a soddisfare la richieste del potente agente Mino Raiola: quest’ultimo chiedeva in primis un Milan competitivo che potesse competere per lo scudetto, ed il primo posto in classifica attuale è sicuramente un buon inizio.

Per quanto riguarda, invece, la questione economica, l’accordo tra le parti potrebbe trovarsi intorno ai 7 milioni di euro, con l’unico nodo che a questo punto rimarrebbe la clausola rescissoria, che Raiola chiede di inserire nel rinnovo mentre il club vorrebbe assolutamente evitare.