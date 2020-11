Andrea Conti non è ancora riuscito a trovare spazio in questo Milan, e il suo futuro pare ormai essere segnato. Il terzino ex Atalanta è stato superato nelle gerarchie di Stefano Pioli sia da Davide Calabria – ormai titolare fisso – che da Diogo Dalot.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza starebbe valutando una sua cessione già per il mese di gennaio. In scadenza nel 2022, potrebbe partire per un’offerta non troppo lontana dai 10 milioni di euro.