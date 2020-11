Si sono svolti oggi i sorteggi per stabilire l’ ordine di svolgimento degli ottavi e quarti di Coppa Italia. Il 13 o 20 gennaio, il Milan affronterà il Torino a San Siro in gara secca. In caso di qualificazione, i rossoneri affronteranno in trasferta la vincente di Fiorentina-Inter il 27 gennaio.