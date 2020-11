Gerard Delofeu, ex trequartista rossonero, è intervenuto sul suo profilo Facebook per commentare la sconfitta dell’Udinese contro il Milan. Questo il suo post:

“Una partita dura, combattuta che non siamo riusciti a risolvere come volevamo… adesso bisogna rimanere positivi e pensare già alla partita di venerdi. Sono felice di aver giocato contro il Milan la mia prima da titolare, è sempre speciale per il mio passato con loro”.