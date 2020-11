Depay-Milan: al momento non c’è nessuna trattativa

Memphis Depay andrà in scadenza al termine della stagione corrente, e pare non abbia alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto col Lione. Già nella passata sessione di calciomercato, si era parlato di un interessamento serio del Milan. Nelle ultime ore, dalla Spagna hanno rilanciato la notizia, spiegando come i rossoneri gradiscano molto l’attaccante olandese e soprattutto siano attirati dalla sua allettante situazione contrattuale.

Secondo quanto riporta Sport, Paolo Maldini avrebbe addirittura già chiamato l’olandese per chiedergli di non firmare con nessun altro club. D’altro canto, però, calciomercato.com ha rivelato come ad oggi non risulti ancora nessuna trattativa in essere.