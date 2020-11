Il Milan gongola per la vittoria contro il Napoli, ma esce incerottato. Dopo l’infortunio di Ibra ed il mancamento di Kessié, anche Saelemaekers è uscito acciaccato. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport‘, il belga ha subìto una distorsione alla caviglia sinistra. Domani visite strumentali dunque per lui e per lo svedese.