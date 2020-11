Transfermarkt – Donnarumma e Calhanoglu nella top 11 dei contratti in scadenza

Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono due punti fermi dello scacchiere tattico di mister Pioli e ormai due leader indiscussi dello spogliatoio rossonero: il pericolo che il club milanese corre è quello di perderli entrambi a zero a fine contratto, in scadenza a giugno 2021.

Transfermarkt ha inserito sia Donnarumma che Calhanoglu all’interno di una top 11 dei calciatori in scadenza nel 2021, accompagnati da altri nomi di primissimo livello come Alaba, Ramos, Aguero e Messi tra gli altri.

L’intenzione della dirigenza del Milan è ovviamente quella di trattenere entrambi i suoi giocatori e per questo, nelle prossime settimane, sono previsti incontri tra le parti per giungere ad un accordo per il prolungamento.