Donnarumma: “Potevamo vincere, sono amareggiato. Maradona? È il calcio”

Gigio Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della partita contro il Lille. Ecco le sue parole:

“Potevamo vincere, sono un po’ amareggiato, ma l’importante era non perdere. Ora dipende da noi, abbiamo due finali e saremo pronti. Ibra? È un fuoriclasse e ci aiuta molto, ma chi subentra darà tutto per sostituirlo al massimo. Fascia da capitano? E’ un orgoglio, ma la fascia è di Alessio e già domenica gliela riconsegno. Maradona? Per un napoletano è tutto, è il calcio. appena atterrati ho avuto la notizia e mi ha sconvolto, abbraccio tutta la sua famiglia.”