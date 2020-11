Entusiasmo, lavoro e concentrazione: giocatori a Milanello nonostante la giornata di riposo

Del Milan non stupisce più la prestazione bensì l’ attenzione ai particolari e la maturità. A conferma di questo non la vittoria di ieri contro la Fiorentina e primo posto consolidato ma la mattinata di oggi. Nonostante la giornata di riposo concessa alla squadra, questa mattina a varcare i cancelli del centro sportivo non sono stati solo i calciatori infortunati ma gran parte della squadra a dimostrazione di quanto all’ interno dello spogliatoio rossonero non si voglia lasciare nulla al caso continuando a lavorare con entusiasmo e dedizione.

Ecco le parole di Peppe di Stefano a SkySport 24 in collegamento da Milanello: “Oggi la squadra aveva parzialmente un giorno di riposo, ma a Milanello c’è qui mezza squadra. Ci sono gli infortunati, ma si sono presentati anche Romagnoli e altri giocatori. E’ il segnale che al Milan nessuno vuole mollare e vogliono cavalcare l’onda di questo momento positivo. Ora c’è una grande attenzione ai dettagli“.