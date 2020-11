Giovedì il Milan tornerà nuovamente in campo per sfidare il Lille in quella che forse è la partita più complicata della fase a gironi di Europa League. In vista della sfida contro i francesi, Stefano Pioli sembra avere le idee chiare: spazio a Brahim Diaz e Tonali dal 1′. Ancora da capire chi rifiaterà per far spazio ai due giovani talenti, che tanto bene stanno facendo nelle ultime settimane.