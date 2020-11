GdS – Abbiati, fiducia a Bonera: “Avrà tutti gli occhi addosso, ma se la caverà benone”

Stefano Pioli non sarà in campo a guidare i suoi durante Milan-Napoli a causa della positività al Covid-19, che ha colpito anche il suo vice Murelli. In panchina allora ci sarà Daniele Bonera.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Cristian Abbiati ha voluto dire la sua a tal proposito: “Per Daniele è una bella opportunità e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. Gli sta succedendo qualcosa che ti fa crescere per forza. Ha il carattere giusto per affrontare questa avventura, ha giocato tanti anni con il Milan a San Siro e sa bene che cosa significa la pressione. Poi, è ovvio, avrà tutti gli occhi addosso e magari venerdì e sabato non dormirà. Scherzi a parte, ha un buon rapporto con Pioli e se la caverà benone“

L’ex portiere del Milan, dunque, non ha dubbi: Daniele Bonera sarà all’altezza del ruolo che gli sarà affidato.