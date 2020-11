GdS – Al Milan serve un rinforzo in difesa: ballottaggio Lovato-Kabak

La linea difensiva del Milan necessita rinforzi, soprattutto con il fattore covid la squadra ha mostrato come la coperta sia corta in quel reparto.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri torneranno sul mercato già nella finestra di gennaio. Ad ottobre il Milan non era riuscito a portare Ozan Kabak alla corte di Stefano Pioli, ma la pista è ancora aperta. A riguardo il d.s. dello Schalke dichiara: “Kabak-Milan? Siamo in tempi economicamente difficile, non posso e non voglio escludere nulla“.

Altra pista fattibile è quella del baby talento del Verona: Matteo Lovato. Al club di via Aldo Rossi il giocatore piace molto, ma il Verona parte da una valutazione di 20 milioni di euro. Il budget messo dai rossoneri è di 15 milioni, ma la trattativa è appena iniziata.