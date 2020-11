GdS - Bierhoff: "Milan, attento ai segnali..."

Oliver Bierhoff, grande ex della partita di oggi avendo giocato sia nelle fila dell’Udinese che nel Milan di Zaccheroni (vincendo lo scudetto del ’99), ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’ex-bomber tedesco ha parlato del grande avvio di stagione dei rossoneri, dell’importanza dei segnali positivi che arrivano da ogni partita e dell’importanza che l’annata ’99 ricopre per il Diavolo. Ecco le sue parole:

“Non è il Milan di una volta, però sono segnali positivi su cui continuare. Primi in campionato e primi in Europa, significa che c’è fiducia e in questi tempi difficili per tutti, se hai un buon gruppo, una certa mentalità, può essere un’annata positiva. […] Il ’99 continua ad essere una buona annata per il Milan. Per me, orgoglio e soddisfazione di far parte di quella squadra”.