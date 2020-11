GdS – I rivalutati che stanno cambiando la pelle del Diavolo

Il nuovo Milan di Stefano Pioli sta mettendo seriamente paura a tutti. Ibra è stato fattore determinante per la rinascita ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alcuni sono giocatori sono stati molto importanti per la rivalsa del Milan, che rispetto allo scorso anno si ritrova a +8.

Come sottolinea la rosea, assieme allo svedese, Franck Kessié è stato quello che forse è maturato di più sotto la guida di Pioli: “Franck ha imparato a fare il regista aggiunto, a pensare prima di agire. E l’autogol propiziato col Verona conferma comunque le sue capacità di inserimento, che Pioli gli ha insegnato a utilizzare con criteri diversi rispetto al passato”.

Dopo di Lui, due giovanissimi: Alexis Saelemaekers e Rafael Leão. Il primo arrivato a gennaio, mentre il secondo nella sessione di mercato estiva, sono cresciuti esponenzialmente. Per Leão 3 gol e 3 assist in questo avvio di campionato, denotano un avvio spumeggiante.