GdS – Il caos Lazio fa riflettere: laboratorio unico per tutti

Il caos Lazio ha fatto riflettere la Lega di Serie A, infatti, nel consiglio di ieri pomeriggio si è parlato di una centralizzazione dei controlli.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per non ricadere in vicende come quella di questi giorni, che vede protagonista la Lazio di Lotito, è necessario un laboratorio unico per tutti.

La Serie A, quindi, segue il modello Uefa per evitare casi di difformità. I club sono d’accordo, adesso si lavorerà per cercare la giusta struttura. Inoltre nel consiglio di ieri si è parlato anche di un maggior rigore nel protocollo medico, che quindi potrebbe essere implementato.