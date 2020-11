GdS – Il Covid non ferma Pioli: la catena di comunicazione con Bonera funziona perfettamente

Stefano Pioli, a causa della positività al Covid-19, non potrà essere in panchina nel match contro il Napoli, in programma domenica sera. Anche il suo vice Murelli è risultato positivo e dunque toccherà a Bonera guidare il Milan dal campo.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Pioli è tranquillo e tutta la squadra ha accolto bene la scelta caduta su Bonera, riconosciuto da tutti come una persona molto abile nei rapporti umani. Inoltre, mister Pioli non ha assolutamente smesso di seguire i suoi: grazie all’utilizzo di un drone può infatti osservare i suoi ed intervenire in caso di necessità contattando il match analyst a bordo campo, il tutto accompagnato da un briefing iniziale ed uno finale.

Il Covid dunque non ferma i rossoneri, che stanno preparando il big match contro il Napoli con il giusto atteggiamento.