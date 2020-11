Come sottolinea l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il Milan non solo ha centrato la miglior partenza personale nell’era dei tre punti, ma ha stabilito anche un altro record: è la miglior squadra in Europa, almeno per quanto riguarda i principali campionati, per media punti. Dati che testimoniano la bontà del lavoro di Pioli e della squadra rossonera.