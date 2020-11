GdS – La Lazio rischia grosso: dall’ammenda all’esclusione dal campionato

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio ora rischia grosso. Dopo ciò che è successo e la positività di alcuni giocatori biancocelesti che sono stati convocati nella precedente giornata di campionato adesso il patron Claudio Lotito potrebbe incorrere a grosse sanzioni fino all’esclusione dal campionato.

Come scrive la rosea: “In base a quello che il procuratore Chinè scoprirà si definiranno le sanzioni. Si legge all’articolo 8 delle norme emanate dal consiglio federale dell’8 giugno, che «la gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione». Su queste basi non si può non notare che i rischi per la Lazio sono alti. Le sanzioni vanno dall’ammenda all’esclusione dal campionato, passando dalla penalizzazione alla retrocessione. Molto ovviamente dipenderà dall’esistenza o meno del dolo nell’operato del club e del medico sociale”.