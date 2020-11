GdS – Prove di riconciliazione tra Ibrahimovic e la Svezia

In queste ultime settimane si sta discutendo sul possibile ritorno di Ibrahimovic in nazionale dato che lo stesso svedese sembra aver aperto una porta che solo qualche tempo fa sembrava essersi chiusa definitivamente.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un incontro chiarificatore tra il CT della Svezia Andersson e lo stesso Ibrahimovic. Inoltre, la rosea ha riportato le parole dello stesso CT in merito alla questione, rilasciate a Svenskfotboll: “Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile. Sono contento che siamo riusciti a vederci così presto, siamo d’accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei prossimi mesi“, si legge.