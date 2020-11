GdS – Quale futuro per Andrea Conti

La Gazzetta dello Sport, nell’ edizione online, fa un focus sulla situazione di Andrea Conti. Il terzino destro acquistato tre estati fa dall’ Atalanta, è sbarcato al Milan con grandi e meritate aspettative. Talento e qualità inespresse al Milan a causa dei tanti infortuni. Le prestazioni altalenanti hanno contribuito a metterlo ai margini del progetto. Appena recuperato, la Gazzetta si pone il problema che sicuramente è lo stesso di mister Pioli. Quale futuro si prospetta per Conti? In questa stagione ha disputato appena 22 minuti in Europa League contro lo Sparta Praga. L’ esplosione di Davide Calabria fresco di convocazione in nazionale e le convincenti prestazioni di Diogo Dalot, rendono sempre più difficile il suo impiego. I prossimi messi e le tante partire da disputare, faranno capire molte cose sul suo futuro. Riconquisterà il posto o sarò addio?