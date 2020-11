Il Milan è alle prese con i rinnovi, oltre a Romagnoli, Gigio e Calhanoglu anche Antonio Donnarumma aspetta un’offerta da parte dei rossoneri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mino Raiola sta trattando anche per il rinnovo del terzo portiere rossonero. A differenza di quanto accaduto in precedenza, l’operazione non sarà legata a quella di suo fratello Gigio.