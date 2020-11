Anche se i tempi dovessero allungarsi, in via Aldo Rossi rimane serenità in merito al rinnovo di Donnarumma: lo riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione di questa mattina.

Infatti, nonostante il contratto del giovane portiere rossonero scada il 30 giugno 2021, rimane forte per Gigio il sogno di poter esordire in Champions League con la maglia del suo Milan.