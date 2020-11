GdS – Verso Milan-Verona: Pioli recupera Calhanoglu e Bennacer

Archiviata la prima sconfitta stagionale, rimediata contro il Lille nella sfida di Europa League, Pioli deve subito fare i conti con un nuovo avversario: il Verona di Juric. Le squadre si affronteranno domenica ore 20:45 sera a San Siro.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, per la sfida contro gli scaligeri i rossoneri ritroveranno due pedine fondamentali: Bennacer e Calhanoglu. Nella sfida contro il Lille l’assenza a centrocampo dell’algerino si è sentita molto. I numeri sono chiari, in appena 29 minuti giocati l’ex Empoli ha avuto lo stesso rendimento di Tonali partito titolare, 24 passaggi andati a buon fine per l’ex Brescia, 23 per il numero quattro rossonero.

Il turco, invece, ha recuperato dall’infortunio alla caviglia, sarà quindi pronto a servire Zlatan Ibrahimovic nella sfida di domenica sera. Con questi due rientri, Pioli avrà tutti i mezzi per riscattare la sconfitta di coppa.