L’amico-giornalista di Osimhen: “Non ci sarà col Milan”

Intervistato a Radio Marte, un amico-giornalista di Osimhen, Oma Akatugba, ha chiarito che il nigeriano non ci sarà con il Milan.

OSIMHEN OUT COL MILAN

Una fonte vicina al giocatore quale un suo amico-giornalista ha annunciato l’assenza del centravanti partenopeo contro i rossoneri.

I problemi reduci dall’impegno con la nazionale non sono stati superati, per questo il numero 9 degli azzurri salterà sicuramente la partita col Milan e potrebbe stare ai box per qualche altra settimana.

Queste le parole di Oma Akatugba rilasciate a Radio Marte:

“Da quel che so, è venuta fuori la lussazione alla spalla. Dovrebbe stare fermo per qualche settimana e quindi sarà out per il Milan; sarà poi lo staff del Napoli ad occuparsi del suo recupero“.