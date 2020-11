I convocati di Gattuso per Napoli-Milan: recupera Ospina, out Osimhen

Gattuso ha fatto le sue scelte per chi prenderà parte al match contro il Milan. Nonostante il problema in nazionale, Ospina è convocato.

LE SCELTE DI GATTUSO

Questa sera al San Paolo è in programma uno scontro al vertice tra Napoli e Milan. Osimhen e Rrahmani, il primo infortunato e il secondo risultato positivo al Covid, non sono stati convocati dall’ex bandiera e tecnico dei rossoneri.

Ospina ha invece recuperato dal problema avuto con la Colombia, ma dovrebbe partire dalla panchina: è favorito Meret per partire dal 1′. Ecco i convocati:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.