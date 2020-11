L’arbitro designato nel match casalingo di stasera contro il Verona è l’esperto Marco Guida. Il direttore di gara nel corso della sua carriera ha arbitrato i rossoneri per 23 volte in campionato. Il bilancio è di 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo successo in ordine di tempo è arrivato nel finale dello scorso campionato contro la Juventus.

I rossoneri sono la squadra che l’arbitro campano ha diretto più volte in carriera e anche quella a cui ha estratto più cartellini rossi, ben 8.