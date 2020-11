Numeri da brividi per Zlatan Ibrahimovic in questa Serie A: con la doppietta contro il Napoli, lo svedese ha già raggiunto la doppia cifra in campionato.

Sono 10 gol segnati in appena 6 partite giocate da Ibrahimovic, che è stato fuori due giornate a causa della positività al Covid-19. Doppia cifra raggiunta anche grazie alle 4 doppiette messe a segno in questo inizio di campionato. E mancano ancora 30 partite.