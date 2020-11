Questa mattina, nonostante l’infortunio rimediato durante la sfida contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello. Non c’è da stupirsi della professionalità e della determinazione del 39enne rossonero che, stando a quanto riportato da Peppe di Stefano a SkySport, è arrivato al centro sportivo di Carnago verso le 10 per svolgere un lavoro personalizzato in palestra, ed è poi andato via dopo le 15.