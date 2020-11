Il ds dello Schalke su Kabak: "Il Milan ci ha provato, ma..."

Il ds dello Schalke ha svelato un retroscena sulla trattativa che avrebbe potuto portare Kabak in rossonero. Ecco tutti i dettagli.

IL DS DELLO SCKALKE: “IL MILAN HA PROVATO A PRENDERE KABAK, MA NON POTEVAMO CEDERLO A FINE MERCATO”

Inervistato dal giornale tedesco WAZ, il ds dello Schalke 04 ha svelato un retroscena sulla trattativa tra rossoneri e tedeschi per il centrale classe 2000.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Milan ha intavolato una trattativa alla fine del mercato, e cederlo in quel momento era fuori discussione. Cessione a gennaio? Economicamente siamo in un periodo difficile, quindi non posso e non voglio escludere nulla“.