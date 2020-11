Il Giornale – Ibra, il “leader robot”

L’edizione di oggi de Il Giornale dedica spazio a Zlatan Ibrahimović e al Milan.

Dopo la sconfitta subita contro il Lille, i rossoneri tornano in campo questa sera contro il Verona e proveranno a riscattarsi. Ibra guiderà come sempre la squadra dal centro dell’attacco, caricandosi delle responsabilità e delle attenzioni.

Attenzioni che arrivano addirittura da oltreoceano. Il quotidiano, infatti, riporta l’interesse di una famosa università americana per Zlatan: “Un gruppo di specialisti della facoltà di medicina dell’università di Pittsburgh è desideroso di studiare il fenomeno Ibra per capire come abbia recuperato in modo così naturale dopo l’infortunio al ginocchio capitatogli nel 2017. «Mai visto nulla del genere, non è umano» è la loro chiosa“.