Il Giorno – Clamorosa idea per la trequarti: spunta l’ipotesi Eriksen

Stando a quanto riferisce Il Giorno, il Milan starebbe pensando a Christian Eriksen per rinforzare la trequarti. La clamorosa idea di mercato è nata visto l’ultimo periodo parecchio difficile del giocatore danese, mai entrato veramente negli schemi di Antonio Conte.

L’Inter non vuole registrare una minusvalenza e, visti i 20 milioni di euro spesi lo scorso anno per portarlo in Italia, si aspetta almeno 12 milioni per lasciarlo partire. Il grande ostacolo alla trattativa è rappresentato dall’ingaggio del danese. I 7,5 milioni percepiti sono fuori portata per le casse rossonere.