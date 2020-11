Il Milan può vincere lo scudetto: i motivi

La Gazzetta dello Sport di questa mattina esalta e lancia il Milan di Ibra e Pioli. I rossoneri sono in piena corsa per lo scudetto. I motivi? Semplici: “Con questo Ibra tutto è possibile, lo svedese risulta ancora decisivo a 39 anni“. “Il Diavolo ha vinto le prime cinque partite su sei giornate nel 95/96 e nel 2003/04, annate fortunate che si conclusero con la vittoria del campionato“. In più il gioco, i giovani e l’esperienza dei leader del gruppo. Sembra tutto girare nel verso giusto e Pioli può sorridere: il Diavolo vince anche quando non convince del tutto come ad Udine. “Al resto pensa il piede di Dio“.