TS – Il punto sugli infortunati Saelemaekers e Musacchio

L’edizione odierna di TuttoSport analizza la situazione riguardante l’infermeria del Milan, in particolare quella di Saelemaekers e Musacchio.

Il primo è alle prese con un piccolo problema fisico, che lo ha costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale in largo anticipo. Il belga è rientrato dunque a Milanello, dove continuerà le terapie per provare a recuperare in tempo per la sfida contro il Napoli, in programma alla ripresa del campionato.

Altro discorso invece per Musacchio, fermo da diverso tempo. Il difensore, però, sta continuando a fare progressi e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: ben presto potrebbe diventare un importante rinforzo per Pioli.