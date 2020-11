SM – Iniziate le terapie per Ibra: c’è una gara nel mirino

SportMediaset rivela l’inizio delle terapie per Ibra in seguito al problema accusato contro il Napoli; l’obiettivo è già stato fissato.

SM – IBRA LAVORA PER TORNARE COL PARMA

L’obiettivo prefissato da staff e giocatore è il rientro per il match con il Parma, previsto per il 13 dicembre. Gli esami di ieri hanno confermato che si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, e nei primi di dicembre ci sarà un’ulteriore visita; il rischio è che possa saltare più partite del previsto, ma tutti si augurano che Ibrahimovic possa tornare a disposizione, con la dovuta cautela, già per metà dicembre.