Ag. Isco: “Vuole provare un altro campionato all’estero”

Il Milan ha sempre avuto un grande sogno per la trequarti: Isco Alarcon. Mai come oggi lo spagnolo risulta acquistabile con la giusta formula.

OGGETTO DI DESIDERIO

Il centrocampista del Real Madrid è attualmente al centro di tantissime voci di mercato. Negli ultimi giorni le più insistenti sono state quelle che lo vedono protagonista di uno scambio con Eriksen dell’Inter.

Anche l’interesse della Juve non è roba recente. Allegri lo reputava perfetto per la sua trequarti, ma non ci fu mai l’occasione giusta per portarlo a Torino.

Adesso le carte in tavola sembrerebbero essere diverse, ed ecco che anche il Milan potrebbe dire la sua. Chissà se, con la giusta formula e quadra economica, lo spagnolo potrà davvero arrivare a vestire la maglia rossonera.

LE PAROLE DELL’AGENTE

Nel frattempo, le parole del suo agente, intervenuto nella trasmissione “El Larguero” in onda su Cadena Ser, fanno sognare tutte le squadre interessate:

“Al momento non abbiamo offerte, ma vuole provare un altro campionato all’estero. Restare comunque al Real Madrid non sarà un problema”.