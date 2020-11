Ivan Juric, a pochi giorni dalla sfida contro il Milan, ha parlato di come dovranno affrontare la partita i suoi giocatori. Ecco le sue parole:

«Loro hanno costruito la squadra in due-tre anni e ora stanno raccogliendo i frutti. Noi però dovremo giocare come sappiamo. Voglio rivedere questo stesso spirito, quello che abbiamo già messo in campo contro la Juve a Torino. Affrontare partite così è sempre entusiasmante, i ragazzi dovranno essere carichi e giocare una grande gara».